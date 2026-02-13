قيادي في فتح: إنشاء مطار بغزة أحد الأفكار المطروحة للتعامل مع ملف سكان القطاع بعد الحرب

قال منير الجاغوب، القيادي في حركة فتح، إن اللقاء السابع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حمل دلالات مهمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ماذا حدث؟"، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن كثيرًا من التطورات جرت على غير ما كان متوقعًا، سواء فيما يتعلق بالملف الإيراني أو بقطاع غزة.

وأوضح أن النقطة الأولى في اللقاء تعلقت بإيران، لافتًا إلى أن نتنياهو كان منزعجًا بعدما تبيّن أن التوجه الأمريكي الحالي يميل إلى الحوار والمفاوضات مع طهران بدلًا من توجيه ضربة عسكرية.

واعتبر أن التهديدات الصادرة عن واشنطن تندرج في إطار الضغط السياسي ومحاولة كسب الوقت للوصول إلى نقاط تقاطع واتفاق.

ونوه بأن الشق الثاني من اللقاء تناول الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك – بحسب تقديره – توجهًا يجري العمل عليه يتعلق بآلية التعامل مع السكان خلال مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.

وأوضح أنه من بين الأفكار المطروحة إنشاء مطار داخل القطاع فور بدء الإعمار، ليكون منفذًا مباشرًا إلى الخارج، موضحًا أن هذا الطرح يقوم على إتاحة خيار السفر أمام السكان، ومشيرًا إلى أن كثيرين قد يختارون المغادرة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.