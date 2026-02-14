لازاريني يحذّر من تقويض حل الدولتين بسبب تصعيد الاحتلال بالضفة الغربية

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن إسرائيل تواصل ضغوطها السياسية للقضاء على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وأوضح لازاريني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت - أن الوضع في غزة "لا يزال مأساويا"، والفلسطينيون محرومون من كل شيء تقريبا، ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية.

وذكر أن الأطفال في غزة لم يذهبوا إلى المدرسة لأكثر من عامين، مؤكدا أهمية استمرار الأونروا في تقديم خدمات الصحة والتعليم الابتدائي والثانوي.