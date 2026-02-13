حذر مستشفى «شهداء الأقصى» في دير البلح وسط قطاع غزة، الجمعة، من توقف خدماته بسبب تعطل المولدين الكهربائيين الرئيسيين ونفاد الزيوت وقطع الغيار.

ويُعد المستشفى المركزي الحكومي الوحيد في المحافظة الوسطى، ويقدم خدماته لعشرات آلاف المواطنين في ظل استمرار الحرب ونقص الإمدادات الطبية والوقود.

وقال المستشفى، في بيان، إن المولد الرئيسي الثاني توقف عن العمل بعد تعطل المولد الأول قبل ثلاثة أشهر، في ظل عدم توفر الزيوت وقطع الغيار اللازمة لإصلاحهما وتشغيلهما بصورة آمنة ومستدامة.

وأوضح أنه يعمل حاليًا بشكل اضطراري على مولدين صغيرين فقط، في ظروف تشغيلية وصفها بـ«الهشة»، لا تضمن استقرار الخدمة الطبية أو استمرارها، ما يهدد حياة مئات المرضى والجرحى، خاصة في أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال وغرف العمليات.

وأضاف أن استمرار الوضع الحالي ينذر بتوقف المستشفى عن الخدمة في أي لحظة، معتبرًا ذلك «كارثة إنسانية وصحية» جديدة تضاف إلى التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في غزة.

ودعا إلى تدخل عاجل لصيانة المولدين الرئيسيين وتوفير الزيوت وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيلهما، محذرًا من تداعيات أي توقف محتمل للخدمات الصحية على حياة المرضى وسلامتهم.

وأكد أن حماية المرافق الصحية وضمان استمرارها مسؤولية قانونية وأخلاقية، وأن أي تأخير في الصيانة وتوفير المستلزمات ستكون له تداعيات خطيرة.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعًا كارثية.

كما يخرق الجيش الإسرائيلي يوميًا الاتفاق بشن غارات على مناطق متفرقة في غزة، ما أدى إلى استشهاد 591 فلسطينيًا وإصابة 1578 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.