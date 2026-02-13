الملكة رانيا: الأردن ثابت بقيمه ومبادئه رغم صغر حجمه الجغرافي

أكدت الملكة رانيا العبدالله أن الأردن، رغم صغر حجمه الجغرافي، يقف شامخاً بقيمه ومبادئه، مشددة على أن ما يميز المملكة ليس حجمها، بل ما تؤمن به وتدافع عنه.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم /الجمعة/ في قمة الأعمال العالمية لمجموعة تايمز 2026 في نيودلهي بالهند، تحت عنوان "عقد من الاضطراب، قرن من التغيير"، حيث تناولت التحولات المتسارعة في العالم، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتغيرات السياسية والاقتصادية.

وأشارت الملكة رانيا إلى أن المستقبل يبدو غير مألوف، وأن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل عالمنا بوتيرة تتجاوز قدرة المؤسسات والتشريعات والقدرات البشرية.

وأضافت أن السياسة تتحرك في اتجاه معاكس، ما يضع قطاع الأعمال بين الواقع العالمي والسياسات المحلية.

وحذرت من الخلط بين الحركة والتقدم، مؤكدة أن السؤال أمام القادة اليوم ليس إبطاء التقدم، بل توجيهه، كما أكدت على أهمية التواضع كقيمة للقيادة، موضحة أنه يتيح الاعتراف بالخطأ واختبار الافتراضات، ويجعل القرار مسئولاً ويضع الصمود والكرامة الإنسانية في قلب التقدم.

وقالت إن النهج الأردني يعتمد على التواضع، قائلة: "لا يتعلق بمن يصل أولاً، بل بعدد من يمكنهم الوصول معاً"، مشيرة إلى أن الأردن صمد أمام أزمات المنطقة بالتكيف مع التحديات المتلاحقة.

وذكرت أن القرآن الكريم ينهى عن التهور، وأن التواضع أصبح أداة عملية للتعامل مع حالة عدم اليقين العالمية.

واختتمت الملكة رانيا بأن العالم بحاجة لجميع الأصوات ووجهات النظر، ليس فقط في الأعمال والتكنولوجيا، بل في صياغة مصيرنا المشترك كبشر.

وشهدت القمة مشاركة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ونخبة من الشخصيات السياسية وقادة الأعمال وصناع السياسات ورواد الأعمال.