ترامب: تغيير النظام في إيران هو أفضل ما يمكن أن يحدث

- الرئيس الأمريكي: إيران تتحدث كثيرا ولا تفعل شيئا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن تغيير النظام في إيران هو باعتقاده "أفضل ما يمكن أن يحدث".

جاء ذلك في تصريحات لصحفيين قبل صعوده إلى الطائرة متوجها إلى ولاية فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يريد تغيير النظام في إيران، قال ترامب: "أعتقد أن هذا أفضل ما يمكن أن يحدث".

وعندما سُئل عما ينبغي على إيران أن تفعله لتجنب ضربة أمريكية، أجاب ترامب: "كان ينبغي عليهم في وقتٍ سابق التوصل إلى اتفاق صحيح، عندها لن نفعل ذلك (لن نهاجم)، لكن كما تعلمون، تاريخيا لم يفعلوا ذلك".

وأشار إلى أن إيران "تتحدث كثيرا ولا تفعل شيئا".

وتابع: "إنهم يتحدثون بلا توقف منذ 47 عاما، وفي الأثناء، بينما كانوا يتحدثون، فقدنا عددا كبيرا من الأرواح".

ولدى سؤاله عن الشخص الذي يرغب في توليه الحكم بإيران، قال ترامب إنه لا يريد الحديث عن هذا الموضوع.

ولفت ترامب إلى أن إدارته أرسلت "قوة هائلة" إلى المنطقة، وأن هناك قوات إضافية في الطريق، وحاملات طائرات أخرى ستتجه قريبا أيضا.

وأضاف: "لذا سنرى إن كان بإمكاننا هذه المرة ترتيب الأمور".

وجدد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تريد قيام إيران بأي نشاط لتخصيب اليورانيوم.

وفي 6 فبراير الجاري، جرت في سلطنة عمان جولة جديدة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، بعدما كانت قد توقفت بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في يونيو 2025.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن المفاوضات في مسقط انتهت باتفاق الطرفين على مواصلة المحادثات.

والجمعة، ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن الولايات المتحدة سترسل حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" إلى الشرق الأوسط، لدعم مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" الموجودة في المنطقة.

والخميس، قال ترامب إن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه حذر طهران من تداعيات عدم تحقيق ذلك.