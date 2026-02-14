السفير الأمريكي لدى الناتو: ميرتس أفضل من ميركل

أعرب السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ماثيو ويتيكر، عن اعتقاده أن المستشار الألماني الحالي فريدريش ميرتس أفضل من رئيسة الحكومة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل (ينتمي كلاهما إلى الحزب المسيحي الديمقراطي).

وقال ويتيكر في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: "ميرتس مستشار أفضل من ميركل".

وبرر ويتيكر ذلك بأن الحكومة الألمانية في عهد ميركل كانت مؤيدة لبناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" عبر بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، في حين أن ميرتس يعارض الاعتماد على واردات النفط والغاز من روسيا.

كما أشاد السفير بميرتس لموافقته على المسار الرامي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الحلفاء الأوروبيين في الحلف.

وتردد اسم ميركل فجأة على منصة يهيمن عليها مسئولون أمريكيون خلال مؤتمر ميونخ بسبب زلة لسان، حيث سألت صحفية ضيوف المنصة عن تفصيل في خطاب المستشار ميرتس خلال المؤتمر، وقالت: "ميرك... آه، ميرتس".