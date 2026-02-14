مباحثات فلسطينية أممية بشأن الأوضاع في الأراضي المحتلة

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقي التاسعة والثلاثين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وأطلع مصطفى، جوتيريش، على مستجدات الأوضاع في فلسطين، سواء على صعيد الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، واستمرار إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، بحضور السفير الفلسطيني لدى أثيوبيا، المراقب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي فارس القب، بحسب وكالة وفا.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أهمية تطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن وقف الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الاغاثية والإنسانية الطارئة دون قيود لمواجهة الأوضاع الكارثية في القطاع، وإطلاق مسار التعافي وإعادة الإعمار.

كما استعرض مصطفى إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية من الاقتحامات اليومية والحواجز والقيود المفروضة على الحركة، واعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، واستمرار قرصنة الأموال الفلسطينية ومخططات الضم والتوسع الاستيطاني.

وأكد أهمية ضمان استمرار عمل الأونروا وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، والتنسيق المشترك ما بين دولة فلسطين ومؤسسات الأمم المتحدة وتعزيز الجهود في مجالات الإغاثة والتعافي.