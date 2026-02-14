 زامبيا: تعليق واردات الماشية من جنوب أفريقيا خشية انتشار الأمراض - بوابة الشروق
السبت 14 فبراير 2026 1:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

زامبيا: تعليق واردات الماشية من جنوب أفريقيا خشية انتشار الأمراض

لوساكا - د ب أ
نشر في: السبت 14 فبراير 2026 - 10:07 ص | آخر تحديث: السبت 14 فبراير 2026 - 10:07 ص

أعلنت وزارة الثروة السمكية والماشية في زامبيا، اليوم السبت، تعليق جميع تصاريح استيراد الماشية من جنوب أفريقيا، بأثر فوري، عقب تفشي مرض الحمى القلاعية هناك.

وقالت الوزارة في بيان، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، يشمل قرارتعليق الواردات أعلاف الماشية و أجزاء صيد الجوائز والجلود والحوافر، وتصاريح عبور الحيوانات الحية ذات الحوافر المشقوقة من جنوب أفريقيا.

كما جرى تعليق تصاريح استيراد منتجات الألبان لحين اتخاذ تدابير تخفيف صارمة.

وأوضح البيان أن التدابير سوف تخضع للمراجعة اعتمادا على تطور حالة تفشي مرض الحمى القلاعية في جنوب أفريقيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك