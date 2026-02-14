تايوان ترصد 8 سفن وطائرة عسكرية صينية حول أراضيها

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، 8 سفن وطائرة عسكرية صينية حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة واليوم السبت.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كانت الطائرة قد عبرت الخط الفاصل، في مضيق تايوان أو دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية والشرقية للبلاد، وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع تايوان نيوز الإخباري اليوم السبت.

ورصدت تايوان حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 114 مرة وسفنا 97 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".

كان جيش التحرير الشعبي الصيني قد أعلن في 31 ديسمبر الماضي أنه "أكمل بنجاح يومين من التدريبات العسكرية أطلق عليها مهمة العدالة في المياه قبالة تايوان، مختتما بذلك سلسلة من المناورات عالية القوة التي تهدف إلى تأكيده على الجزيرة التي يعتبرها جزءا من البر الرئيسي الصيني يتعين إعادتها للبلاد بالقوة إذا لزم الأمر.