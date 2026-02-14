ماكرون بشأن أوكرانيا: لا مفاوضات سلام دون أوروبا

- الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: أوروبا أقوى ستكون أفضل لحلفائها بما في ذلك الولايات المتحدة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يمكن المُضي في مفاوضات سلام بشأن الحرب الروسية الأوكرانية بدون الأوروبيين.

وخلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، الجمعة، أضاف ماكرون أن أوروبا أقوى ستكون أفضل لحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وذكر ماكرون أن أوروبا قد تم تجاهلها مؤخرا، وأن الاتحاد الأوروبي قد تعرض لانتقادات بأنه بات كيانا قديما وفقد صلاحيته.

وشدد ماكرون على أن أوكرانيا هي أكبر قضية بالنسبة للأوروبيين، معربا عن دعمه لرغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جلب "السلام" إلى أوكرانيا.

وأضاف: "لن يكون هناك سلام بدون الأوروبيين، ولن تتمكنوا من التفاوض بدون الأوروبيين، تأكدوا من ذلك، إذا لم نكن نحن على طاولة المفاوضات، فلن يكون الأوكرانيون على طاولة المفاوضات".

وتابع: "ينبغي إنشاء قناة اتصال شفافة مع روسيا إلى جانب أوكرانيا والولايات المتحدة، فنحن جزء من الحل، لذلك يجب أن يتم إشراكنا في محادثات السلام".

والجمعة، قال متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا والولايات المتحدة ستُعقد في مدينة جنيف السويسرية يومي 17 و18 فبراير الجاري.

وأوضح بيسكوف أن ممثلي الاتحاد الأوروبي لن يشاركوا في الجولة الثالثة.

وعُقدت الجولتان الأولى والثانية، بين الدول الثلاث في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 23 و24 يناير الماضي، و4 و5 فبراير الجاري؛ وذلك بهدف بحث التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا عملية عسكرية على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.