كشف الجيش الإسرائيلي، للمرة الأولى، عن معطيات رسمية تتعلق بأعداد الجنود الذين يحملون جنسيات أجنبية إضافية ويشاركون في عملياته العسكرية، حيث بلغ عددهم أكثر من 50 ألف جندي.

وبحسب البيانات التي كُشف عنها استجابةً لطلب «حرية المعلومات» تقدمت به جمعية «النجاح»، ونشرها موقع «Declassified» البريطاني، فإن 50,632 جنديًا في الجيش الإسرائيلي يحملون جنسية ثانية إلى جانب الإسرائيلية.

وأوضحت المعطيات أن 4,440 جنديًا يحملون جنسيتين أجنبيتين، فيما يحمل 162 جنديًا ثلاث جنسيات أجنبية مختلفة إضافة إلى الجنسية الإسرائيلية.

ترتيب الدول الغربية

تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي يحمل الجنود الإسرائيليون جنسيتها بـ12,135 جنديًا، تلتها فرنسا بـ6,127 جنديًا، ثم روسيا بـ5,067 جنديًا.

كما أظهرت القائمة وجود أكثر من 3,000 جندي يحملون الجنسيتين الألمانية والأوكرانية، وما يزيد عن ألف جندي لكل من بريطانيا، ورومانيا، وبولندا، وإثيوبيا، وكندا، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

جنسيات عربية في جيش الاحتلال

وأظهرت البيانات وجود جنود يحملون جنسيات دول عربية، من بينها اليمن (22 جنديًا)، وتونس (22 جنديًا)، ولبنان (4 جنود)، وسوريا (3 جنود)، والجزائر (جندي واحد).

وتسلط هذه الأرقام الضوء على حجم مشاركة حاملي الجنسيات المزدوجة في صفوف الجيش الإسرائيلي، في ظل الملاحقات القانونية الدولية التي تواجهها إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب، وما قد يترتب على ذلك من مساءلات محتملة في دولهم الأصلية.