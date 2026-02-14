رويترز عن مسئولين أمريكيين: الجيش يستعد لاحتمال تنفيذ عمليات تستمر أسابيع ضد إيران

قال مسئولان أمريكيان لوكالة رويترز، إن الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال شن عمليات متواصلة تستمر أسابيع ضد إيران إذا أمر الرئيس دونالد ترامب بشن هجوم، فيما قد يصبح صراعا أكثر خطورة عما شهدناه من قبل بين البلدين.

يزيد ما أعلنه المسئولان، اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هوياتهما بسبب الطبيعة الحساسة للتخطيط، من المخاطر التي تهدد الجهود الدبلوماسية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وفق الوكالة.

وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنّ حاملة طائرات أمريكية ثانية ستغادر "قريبا جدا" إلى الشرق الأوسط، وذلك بعدما هدد إيران بعواقب مؤلمة في حال عدم التوصل الى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب للصحفيين، في قاعدة فورت براج العسكرية في ولاية كارولاينا الشمالية، إن حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد ستغادر قريباً جداً، وستكون هناك حاجة إليها إذا لم يتوصل الإيرانيون إلى اتفاق بشأن برنامجهم النووي.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يريد تغييرًا للنظام في إيران، قال ترامب: «يبدو أن ذلك هو أفضل ما يمكن أن يحدث».

وأضاف: «منذ 47 عامًا، وهم يتحدثون ويتحدثون ويتحدثون. وخلال تلك الفترة، فقدنا الكثير من الأرواح».

ويلوّح ترامب بعمل عسكري ضد إيران منذ الاحتجاجات التي اندلعت فيها أواخر دسيمبر الماضي، وواجهتها السلطات بحملة من القمع أسفرت عن مقتل الآلاف.