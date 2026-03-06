تستكمل مساء اليوم الجمعة، مباريات الجولة 21 لبطولة الدوري المصري الممتاز بـ3 مواجهات.

ويستضيف الجونة نظيره وادي دجلة على ملعب خالد بشارة، أما المصري يلتقي مع الإسماعيلي على استاد برج العرب، وأخيرا يلعب الزمالك مع الاتحاد السكندري على استاد القاهرة الدولي، وتلك المباريات ستبدأ في التاسعة والنصف مساءً.

ويتطلع نادي الزمالك لتحقيق الفوز في مباراته مع الاتحاد بالتحديد بالأخص في ظل تساوي الأهلي وبيراميدز أصحاب المراكز الثاني والثالث معه برصيد 40 نقطة.

إلا أن نادي الزمالك يملك فرصة جيدة بالابتعاد أكثر بصدارة بطولة الدوري المصري في حال الفوز على الاتحاد، ليصل رصيده إلى 43 نقطة.

وبعيدا عن الدوري المصري يستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في العاشرة مساءً، ضمن مباريات الجولة 27 للدوري الإسباني.

وستكون تلك المواجهة هامة لريال مدريد بالتحديد في ظل خسارته من خيتافي في الجولة الماضية من الدوري، ويحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة زبفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

كما يستعد رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لخوض مباراة هامة مع وولفرهامبتون في دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في العاشرة مساءً.

وفي الدوري الفرنسي يلعب باريس سان جيرمان مع موناكو في العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن مباريات الجولة 25 للدوري.

ومن فرنسا لألمانيا، إذ يلتقي بايرن ميونخ مع مونشنجلادباخ في التاسعة والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة 25 للدوري الألماني.

وفي الدوري السعودي يلعب الهلال مع النجمة في التاسعة مساءً، وأهلي جدة مع الاتحاد في نفس التوقيت، ضمن مباريات الجولة 25 من عمر المسابقة.

وإليكم أبرز مواجهات اليوم:

الدوري المصري:

الجونة × وادي دجلة.. التاسعة والنصف مساءً.

المصري × الإسماعيلي.. التاسعة والنصف مساءً.

الزمالك × الاتحاد.. التاسعة والنصف مساءً.

الدوري الإسباني:

سيلتا فيجو × ريال مدريد.. العاشرة مساءً.

كأس الاتحاد الإنجليزي:

وولفرهامبتون × ليفربول.. العاشرة مساءً.

الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان × موناكو.. العاشرة إلا ربع مساءً.

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ × مونشنجلادباخ.. التاسعة والنصف مساءً.