أمريكا تستخدم قاذفات بي 2 والقنابل الخارقة للتحصينات في استهداف إيران

كشف قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، براد كوبر، أمس الخميس، أن قاذفات "بي 2" أسقطت خلال الساعات القليلة الماضية عشرات القنابل الخارقة للتحصينات، مستهدفة منصات إطلاق صواريخ بالستية مدفونة على أعماق كبيرة.

وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أوضح كوبر أن الغارات استهدفت أيضا منشآت إنتاج الصواريخ في إيران، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت القاذفات ذاتها خلال عملية خاطفة في يونيو الماضي، قصفت خلالها 3 مواقع نووية إيرانية إبان حرب الـ12 يوما بين إسرائيل وإيران.

والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يملك هذا النوع من الطائرات الشبحية، الذي بإمكانه حمل قنابل ضخمة خارقة للتحصينات لقصف أهداف مدفونة تحت الأرض.

ومن جهة أخرى، قال هيجسيث وكوبر خلال الإفادة إن ⁠لدى الولايات المتحدة ما يكفي من الذخائر لمواصلة حملة القصف "إلى أجل غير مسمى".

وأضاف هيجسيث للصحفيين في مقر القيادة المركزية بولاية فلوريدا: "إيران تأمل ألا نتمكن من الاستمرار في هذا، وهذا خطأ فادح في التقدير. ذخائرنا متوافرة بالكامل وإرادتنا صلبة لا تلين".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الحملة العسكرية تركز على تدمير صواريخ إيران الهجومية وقدرات إنتاج الصواريخ والبحرية الإيرانية، مع عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.