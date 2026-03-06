الذهب ينخفض 10 جنيهات في بداية تعاملات الجمعة

انخفضت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية ببداية تعاملات اليوم بقيمة 10 جنيهات، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى 7150 جنيها مقابل 7160 في نهاية تعاملات الأمس.

ووفقا لآخر تحديث للأسعار ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 6128 جنيها وارتفع سعر الجرام 24 ليسجل 8171 كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 80 جنيها ليصل 57200 بدون احتساب المصنيعة وضريبتي الدمغة والقيمة المضافة.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 5128.39 دولار للأوقية، إلا أن المعدن خسر نحو 3% منذ بداية الأسبوع، ما يضعه على مسار إنهاء سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع، في ظل تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي عزز المخاوف من التضخم.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل العام الجاري، بمقدار 1.2% إلى 5137.50 دولار.