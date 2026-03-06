وزير النقل يدلي بصوته في المرحلة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة

أدلى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بصوته في المرحلة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين، والتي تشمل انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، إضافة إلى جولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي في 14 نقابة فرعية بمختلف محافظات الجمهورية.

وشارك الوزير بالإدلاء بصوته في مقر لجنته الانتخابية باستاد القاهرة، الذي تجرى فيه انتخابات نقابة مهندسي القاهرة.

وكان الدكتور أحمد فوزي، رئيس لجنة انتخابات نقابة مهندسي القاهرة، أكد الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة بمقر اللجنة الانتخابية في استاد القاهرة، مؤكدًا جاهزية المقار لاستقبال الناخبين، مع توفير جميع التسهيلات التي تضمن انسيابية إجراءات التصويت، وتنظيم عمليتي الدخول والخروج بما يحافظ على النظام ويكفل راحة الحضور.

وأوضح فوزي في تصريحات له، أن اللجنة وضعت ضوابط تنظيمية واضحة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسيرها وفقًا للقواعد المعتمدة، وجاءت على النحو التالي:

1

. تسجيل الناخب إلكترونيًا بموجب تقديم كارنيه النقابة، إلى جانب أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ (أو ما يعادلهما من مستندات رسمية معتمدة).

2. تسليم الناخب «برنت» ورقي من موظف الحاسب الآلي لتقديمه إلى رئيس اللجنة الفرعية قبل بدء التصويت، مع الالتزام باستخدام الحبر الفسفوري عقب الإدلاء بالصوت.

3. حظر ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أو التصوير داخل الحرم الانتخابي واللجان، ويقتصر التواجد داخل اللجنة على الهيئة القضائية، وأمين السر، والناخب أثناء التصويت فقط. ويُسمح للمرشح أو وكيله (بموجب تفويض رسمي) بمتابعة إجراءات الاقتراع والفرز دون التدخل في سير العملية، مع عدم جواز تواجد المرشح ووكيله معًا داخل اللجنة في الوقت نفسه.

4. يبدأ التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويتوقف لمدة ساعة واحدة فقط لأداء صلاة الجمعة (من 12:00 ظهرًا حتى 1:00 مساءً)، على أن يظل ممثلو الهيئة القضائية داخل اللجان خلال فترة الاستراحة.

وأضاف أن رؤساء اللجان الفرعية سيتولون، عقب انتهاء التصويت، تسليم أوراق العملية الانتخابية ومحاضرها إلى اللجنة العامة، على أن يتم اعتماد محضر الفرز من رئيس النقابة الفرعية قبل إرساله إلى الأمين العام للنقابة العامة، مع حفظ جميع الأوراق داخل مظاريف مختومة بالشمع الأحمر، وذلك وفقًا للنظام الداخلي للنقابة.

وأكد رئيس لجنة انتخابات القاهرة أن الهدف الأساسي هو خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية تعكس مكانة المهندسين، وتضمن الشفافية الكاملة في كل مراحل التصويت والفرز وإعلان النتائج.