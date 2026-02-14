المندوه يكشف حقيقة تلقي الزمالك عرضًا بقيمة 7 ملايين دولار لبيع زيزو

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن صرف مكافآت للاعبي الفريق الأول بالنادي بعد الفوز في المباراة الأخيرة.

وقال المندوه، في تصريحات عبر برنامج «الكابتن» على قناة dmc:"هناك مكافآت تم صرفها، ومكافأة عن المباراة الأخيرة، وستكون هناك مكافآت تصاعدية، فالفوز يجلب الأموال".

وتابع:"نادي الزمالك يضم ألعابًا كثيرة؛ لدينا 23 لعبة أخرى، لكن كرة القدم هي اللعبة الأولى، ولاعبو الزمالك أبطال بسبب تحمّلهم التحديات الأخيرة، ومعهم كل العاملين في النادي".

وعن بيع اللاعبين الأساسيين، قال:"كل الأندية تبيع لاعبيها، والحفاظ على قوام الفريق من خلال سداد المستحقات هو الأهم. ولو كان هناك لاعب أو اثنان اضطررنا لبيعهما للحفاظ على بقية المجموعة، فهذه فكرة جيدة".

واختتم المندوه حديثه قائلًا:"لم يحدث أن وصل عرض لضم زيزو بقيمة 6 أو 7 ملايين دولار كما يُقال. هذا الحديث غير حقيقي؛ كان العرض أقل، وبنظام سداد على فترات، وحققنا مكاسب من عدم بيع زيزو في تلك الفترة".