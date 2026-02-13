نائب أمين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: لسنا رديفا لحركة حماس

قال جميل مزهر، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن منظمة التحرير الفلسطينية ما زالت الأداة الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني، إلا أنها جرى تفريغها من مضمونها وتحويلها إلى هيئة استشارية، في ظل تدخلات وضغوط دولية، لا سيما الأمريكية والإسرائيلية، تمس مسار إعادة بنائها وتركيبتها.

ونفى خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، الاتهامات التي تُوجَّه للجبهة الشعبية بأنها أصبحت رديفًا لحركة حماس.

وأكد أن الجبهة لم تكن يوماً قوة تابعة لأي فصيل، ولها تاريخ سياسي ونضالي سابق على نشوء حماس بعقود، وكانت في طليعة العمل الوطني الفلسطيني منذ انطلاقة الثورة.

وأشار إلى أن الجبهة خاضت محطات خلاف واتفاق مع قيادة منظمة التحرير، من بينها تشكيل جبهة الرفض عام 1974، وتعليق وعودة مشاركتها في اللجنة التنفيذية في مراحل مختلفة.

ونوه مزهر إلى أن الجبهة رغم مواقفها النقدية لم تسعَ يوماً إلى إنشاء أطر بديلة أو موازية لمنظمة التحرير الفلسطينية.