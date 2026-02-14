 نجم الزمالك السابق: معتمد جمال تفوق في هذا الأمر - بوابة الشروق
السبت 14 فبراير 2026 2:25 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

نجم الزمالك السابق: معتمد جمال تفوق في هذا الأمر

أمير نبيل
نشر في: السبت 14 فبراير 2026 - 2:11 ص | آخر تحديث: السبت 14 فبراير 2026 - 2:11 ص

أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض، صنع حالة وروح بين اللاعبين، مشددا على أن الفريق يقدم أداء مميزا خلال الفترة الحالية رغم الإصابات.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "معتمد جمال يجيد توظيف اللاعبين بشكل جيد وسيبقي نادي الزمالك كبيرا رغم أي أزمات، وأتمنى عدم الاستعجال من لاعبي الزمالك أمام كايزر تشيفز".

وأضاف: "الزمالك قادر على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للتأهل، ومعتمد جمال سيدخل اللقاء بمعنويات عالية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك