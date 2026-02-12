صلاح يتجاوز جيرارد وينفرد برقم تاريخي في ليفربول

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ بقميص ليفربول، بعدما حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزًا أسطورة «الريدز» ستيفن جيرارد في قائمة صُنّاع الأهداف.

وقاد صلاح فريقه لتحقيق فوز ثمين على سندرلاند بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم مساء الأربعاء على ملعب «ستاديوم أوف لايت»، ضمن منافسات الجولة الـ26 من البريميرليج موسم 2025–2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر المدافع فيرجيل فان دايك، الذي ارتقى لركلة ركنية متقنة نفذها محمد صلاح، ليحولها برأسية داخل الشباك، مانحًا «الريدز» نقاط المباراة الثلاث، ومسجلًا تمريرة حاسمة جديدة تُضاف إلى رصيد النجم المصري.

ووفقًا لإحصاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن ستة لاعبين فقط قدّموا تمريرات حاسمة أكثر من محمد صلاح في تاريخ المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 93 تمريرة حاسمة، متجاوزًا ستيفن جيرارد صاحب الـ92 تمريرة، لينفرد بالمركز السابع في القائمة التاريخية، متساويًا مع دافيد سيلفا.

ويأتي في المركز السادس دينيس بيركامب برصيد 94 تمريرة حاسمة، يليه فرانك لامبارد خامسًا بـ102 تمريرة، ثم واين روني رابعًا بـ104 تمريرات، وسيسك فابريجاس ثالثًا بـ111 تمريرة، وكيفين دي بروين ثانيًا بـ119 تمريرة، بينما يتصدر الويلزي ريان جيجز القائمة التاريخية بـ162 تمريرة حاسمة.

وعلى صعيد جدول الترتيب، رفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد سندرلاند عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.