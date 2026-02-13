التحقيق في سقوط فتاة من القطار أمام محطة معصرة ملوي بالمنيا



تباشر النيابة العامة بمركز ملوي، تحت إشراف المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، التحقيق في واقعة سقوط فتاة من القطار أمام محطة قطار معصرة ملوي؛ حيث انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ملوي لفحص البلاغ وتم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وطلبت النيابة العامة من إدارة البحث الجنائي محضر التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها، حتى تتمكن الفتاة من الإدلاء بشهادتها.

كان اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث قطار أمام محطة قطار قرية معصرة ملوي.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ملوي، حيث تبين سقوط فتاة تُدعى "غادة م"، 20 سنة، مقيمة بجزيرة تل بني عمران، من القطار أثناء مروره بمحطة المعصرة، ما تسبب في فقدانها النطق وإصابتها بجروح بالغة، وتم نقلها إلى مستشفى ملوي التخصصي بواسطة سيارات الإسعاف، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.