مايكل كاريك يتوج بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

توج الإنجليزي مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بجائزة أفضل مدرب في شهر يناير بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق تحت قيادته.

ونجح كاريك في قيادة مانشستر يونايتد لتحقيق انتصارين بارزين أمام مانشستر سيتي وأرسنال خلال الشهر ذاته، وذلك عقب توليه المسؤولية الفنية منتصف يناير.

وحقق «الشياطين الحمر» الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 على ملعب أولد ترافورد، قبل أن يُلحق بأرسنال، متصدر الترتيب، أول هزيمة له على أرضه هذا الموسم بنتيجة 33-2.

كما حصد مانشستر يونايتد أمام سيتي وأرسنال عدد نقاط يعادل ضعف ما جمعه في مبارياته الثلاث السابقة أمام ليدز يونايتد وولفرهامبتون وبيرنلي، والتي انتهت جميعها بالتعادل.

وبات كاريك ثاني مدرب يتوج بالجائزة مع مانشستر يونايتد رغم توليه المهمة بصفة مؤقتة، بعد النرويجي أولي جونار سولسكاير، الذي حصدها في يناير 2019 خلال فترة قيادته المؤقتة للفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، مواصلًا المنافسة على المراكز المتقدمة.