الولايات المتحدة تعلن استكمال نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق

قالت ​القيادة ⁠المركزية الأمريكية، الجمعة، إن القوات الأمريكية ​أنجزت مهمتها في ‌سوريا المتمثلة في نقل معتقلين من ‌تنظيم ‌داعش إلى العراق.

وبحسب بيان للقيادة، أصدرته الجمعة: "أنهت القيادة المركزية (سنتكوم) مهمة نقل معتقلين من تنظيم داعش في 12 فبراير، وذلك بعد رحلة جوية ليلية من شمال شرق سوريا إلى العراق، بهدف ضمان أمن المعتقلين في مراكز الاحتجاز"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الاخبارية.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: "بدأت مهمة النقل، التي استمرت 23 يوما، في 21 يناير، وأسفرت عن نجاح القوات الأميركية في نقل أكثر من 5700 مقاتل بالغ من تنظيم داعش من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى الحجز العراقي".

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية: "أحسنت قيادة القوات المشتركة بأكملها، التي نفذت هذه المهمة الصعبة للغاية برًا وجوًا بتركيز عالٍ واحترافية وتعاون مثمر مع شركائنا الإقليميين. ونحن نُقدّر قيادة العراق وإدراكه لأهمية نقل المعتقلين لأمن المنطقة".

من جانبه، أعرب اللواء كيفن لامبرت، قائد قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب عن "فخره الشديد بالعمل الاستثنائي الذي أنجزه التحالف"، قائلا: "إنّ نجاح عملية النقل هذه، المنظمة والآمنة، سيسهم في منع عودة تنظيم داعش إلى سوريا".

وأنشأت القيادة المركزية الأميركية قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب عام 2014، وقدمت المشورة والمساعدة والدعم للقوات الشريكة في الحرب ضد تنظيم داعش، الذي مُني بهزيمة إقليمية عام 2019.