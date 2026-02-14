رئيس الحكومة يعلن بدء إلغاء العمل تدريجيا بنظام كارت الجوازات الورقي في المطارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حريص على تنفيذ التوجيهات الخاصة بسرعة إنهاء والتخلص بصورة نهائية من كارت السفر والوصول «الورقي»، وذلك في إطار تحسين وسرعة تقديم الخدمات للقادمين إلى مصر والمسافرين.

وأضاف كلمته ضمن فعالية انضمام أول طائرة من طراز إير باص 350 – 900 إلى أسطول مصر للطيران، اليوم السبت، أنه يتابع الملف مع سامح حفني، وزير الطيران المدني، بصورة يومية.

وأعلن بدء مرحلة التشغيل التجريبي للتخلص من الكارت الورقي، والانتقال إلى منظومة رقمية في إطار التسهيل على المسافرين والقادمين.

وأكمل: «أؤكد للمواطنين المصريين امتلاك منظومة قوية لتطوير منظومة الطيران، لتؤدي خدماتها الاستراتيجية، وتُخدِّم على قطاع السياحة؛ أحد أهم مصادر الدخل للدولة المصرية في الفترة المقبلة».

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية انضمام أول طائرة من طراز إير باص 350 – 900 إلى أسطول مصر للطيران.

وتنضم الطائرة الجديدة رسميًا إلى أسطول الناقل الوطني، حيث تم تشغيل رحلة تجريبية باستخدام مزيج من وقود الطيران المستدام (SAF)، في خطوة استراتيجية تعكس انطلاقة مرحلة متقدمة ضمن خطة تحديث الأسطول ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز مكانة مصر للطيران كإحدى شركات الطيران الرائدة إقليميًا.

وتعد مصر للطيران أول شركة في شمال إفريقيا تشغّل هذا الطراز المتطور، ضمن اتفاقها مع شركة إيرباص لضم 16 طائرة A350-900.

ومن المنتظر أن تلعب هذه الطائرات دورًا محوريًا في توسيع شبكة الخطوط الجوية، بفضل قدرتها على الطيران لمسافات طويلة بكفاءة عالية، ما يتيح تشغيل رحلات مباشرة دون توقف إلى وجهات بعيدة، تشمل مدنًا في الولايات المتحدة مثل لوس أنجلوس، إضافة إلى وجهات متعددة في شرق آسيا، بما يدعم تنافسية الشركة عالميًا.