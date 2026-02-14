مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتطوير غير مسبوق لمنظومة الطيران داخل مصر



أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بالمشاركة في احتفال انضمام أول طائرة من طراز إير باص 350 – 900 إلى أسطول مصر للطيران.

وأضاف خلال كلمته ضمن فعالية انضمام أول طائرة من طراز إير باص 350 – 900 إلى أسطول مصر للطيران، اليوم السبت، أن التسليم يأتي في إطار العقد المبرم مع الشركة العالمية، لتوريد 16 طائرة من نفس النوع خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال إن الطائرة تجعل مصر قادرة على تحقيق وإنجار الرحلات طويلة المدى؛ التي تصل إلى غرب الولايات المتحدة الأمريكية وأقصى شمال وشرق آسيا.

ولفت إلى أن الطائرة تمثل إضافة للأسطول، في إطار الرؤية المتكاملة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير غير مسبوق لمنظومة الطيران داخل الدولة المصرية بشقيها؛ الطائرات، والمطارات.

وأكمل: «كنت حريصًا على المستوى الشخصي التعاون مع وزراء الطيران الوصول إلى هذا الحلم، لأن تطوير المنظومة جزء من قوة مصر الناعمة، والتي تعد المؤثر والمحرك الرئيسي لزيادة حركة السياحة العالمية من وإلى مصر».

وأوضح أن السياحة العالمية تعتمد في الوصول إلى مصر عن طريق الطيران، منوهًا أن «حلم الوصول إلى 30 مليون سائح سيظل مجرد كلام، بدون تطوير منظومة الخطوط الوطنية الناقلة للطيران وتحسين جودة الخدمة داخل المطارات».

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية انضمام أول طائرة من طراز إير باص 350 – 900 إلى أسطول مصر للطيران.

وتنضم الطائرة الجديدة رسميًا إلى أسطول الناقل الوطني، حيث تم تشغيل رحلة تجريبية باستخدام مزيج من وقود الطيران المستدام (SAF)، في خطوة استراتيجية تعكس انطلاقة مرحلة متقدمة ضمن خطة تحديث الأسطول ورفع كفاءته التشغيلية، بما يعزز مكانة مصر للطيران كإحدى شركات الطيران الرائدة إقليميًا.

وتعد مصر للطيران أول شركة في شمال إفريقيا تشغّل هذا الطراز المتطور، ضمن اتفاقها مع شركة إيرباص لضم 16 طائرة A350-900.

ومن المنتظر أن تلعب هذه الطائرات دورًا محوريًا في توسيع شبكة الخطوط الجوية، بفضل قدرتها على الطيران لمسافات طويلة بكفاءة عالية، ما يتيح تشغيل رحلات مباشرة دون توقف إلى وجهات بعيدة، تشمل مدنًا في الولايات المتحدة مثل لوس أنجلوس، إضافة إلى وجهات متعددة في شرق آسيا، بما يدعم تنافسية الشركة عالميًا.