يتأثر قطاع غزة، الجمعة، بعاصفة محملة بالرمال والغبار ما يضاعف معاناة النازحين الفلسطينيين الذين يعيشون في خيام مهترئة بعدما دمرت الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين منازلهم.

وقال الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي، في منشور على منصة "فيسبوك" الأمريكية، إن فلسطين تتأثر خلال الساعات القادمة بعواصف رملية واسعة النطاق، تشكلت فوق السواحل الشمالية من ليبيا ومصر، وتتحرك شرقا.

وكان العلامي أفاد الخميس في منشور على "فيسبوك" باندفاع موجبة عبار من صحاري شمال -شرق إفريقيا نحو الأراضي الفلسطينية، ما بين نهار وليل الجمعة.

وأشار إلى توقعات بارتفاع "نسب الغبار والعوالق الترابية في الأجواء خاصة في جنوب ووسط البلاد"، مع وجود نشاط كبير على سرعة الرياح التي قد تكون قوية أحيانا.

فيما قالت الأرصاد الجوية الفلسطينية، الجمعة، إن الرياح قد تشهد هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وأفاد مراسل الأناضول بأن أجواء عاصفة تسود قطاع غزة، في حين تضاعف الأتربة والرمال من معاناة النازحين الذين يعيشون في خيام لا توفر لهم الحماية من تسرب هذه العوالق الترابية إلى داخل مساكنهم المؤقتة.

ونقل المراسل عن نازحين خاصة المرضى المصابين بالأمراض الصدرية المزمنة عن خشيتهم الإصابة بمضاعفات صحية جراء هذه العاصفة، في ظل انعدام مقومات السلامة والأمان داخل الخيام الممزقة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حركة نشطة للرياح المغبرة تسببت باهتزاز قوي لخيام النازحين والأشجار المحيطة بها.

ومنذ ديسمبر الماضي، ضرب قطاع غزة عدة منخفضات جوية تسببت بتطاير وغرق وتضرر عشرات الآلاف من خيام النازحين، وانهيار مبان آيلة للسقوط، متضررة من قصف إسرائيلي سابق، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

ورغم انتهاء الإبادة، إلا أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة لم تشهد تحسنا جراء تنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق بما فيها إدخال مواد الإيواء من خيام وبيوت متنقلة، ومواد بناء لإعمار البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي، وفق معطيات رسمية.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.