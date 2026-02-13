نجح تعاون إماراتي كويتي في إسقاط شبكة تهريب مخدرات دولية وضبط أكثر من 14 مليون قرص كبتاجون.

وقالت شرطة دبي بالإمارات في بيان اليوم الجمعة إنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دولة الكويت، تم إحباط محاولة تهريب واحدة من أكبر شحنات أقراص الكبتاجون المخدر.

وأوضحت أن الشبكة الإجرامية لجأت إلى أسلوب تمويه متطور، حيث جرى إخفاء ملايين الأقراص داخل أكياس تحتوي على حبوب الذرة، ووزعت بعناية داخل خمس حاويات، في محاولة للتحايل على إجراءات التفتيش وإبعاد الشبهات.

وأضافت أن التحليل الدقيق للمعطيات الاستخباراتية وتبادل المعلومات بين الجانبين الإماراتي والكويتي أسهما في كشف مخطط الشبكة، ورصد تحركات العناصر المرتبطة بالشحنة، ما مكن الفرق المختصة من إحباط العملية في توقيت حاسم.

وبناء على تبادل المعلومات السرية مع مكافحة المخدرات الكويتية، باشرت فرق البحث والتحري تنفيذ خطة مراقبة ميدانية شاملة، أسفرت عن رصد ارتباط ثلاثة أشخاص من جنسية عربية بالشحنة، التي تبين وصولها عبر ميناء إحدى الدول العربية.

ومع اكتمال عناصر الصورة الاستخباراتية، تحركت الفرق المختصة ونفذت عملية متابعة محكمة انتهت بضبط المتهمين الثلاثة أثناء قيامهم بإنزال الأكياس تمهيداً لتخزينها، والتحفظ على كامل المضبوطات في الموقع.