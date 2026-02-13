وزيرا خارجية السعودية وروسيا يستعرضان سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين

استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله هاتفيا، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله تلقى، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جرى خلاله، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي اتصال وزير الخارجية الروسي بنظيره السعودي اليوم الجمعة بعد يومين من تلقي الأمير فيصل بن فرحان رسالة خطية من نظيره الروسي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" الأربعاء الماضي.