العراق: نقل 5064 داعشيا من سوريا وإطعامهم يتكفل به التحالف الدولي

قال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيبي، إن "الإجراءات الحكومية بخصوص نقل الإرهابيين من سوريا إلى العراق سليمة"، لافتا الى أن "عدد الإرهابيين الذين تم نقلهم حتى الآن بلغ 5064 إرهابيا، من بينهم أكثر من 270 عراقيا، وأكثر من 3 آلاف سوري الجنسية والعدد المتبقي من جنسيات أخرى".

وصرح لعيبي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، بأنه "تم وضع جميع الارهابيين في سجن واحد، وسيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون العراقي"، مبينا أن "العراق عنصر أساسي في التحالف الدولي لمحاربة داعش، وان استضافة العراق لهؤلاء الإرهابيين وحجزهم تم وفقا لطلب من التحالف الدولي".

وأضاف أن "وزير العدل خالد شواني أكد أن الاجراءات المتخذة بشأن هؤلاء الإرهابيين تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي"، مؤكدا أن "عملية إطعام عناصر داعش الإرهابي يتكفل به التحالف الدولي وليس العراق".

ويستعد العراق لاستقبال 7 آلاف من عناصر داعش المعتقلين في السجون السورية على دفعات، وقد وصلت الدفعة الأولى التي تضم 150 من عناصر داعش في السادس والعشرين من يناير الماضي 2026.