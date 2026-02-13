القناة 14 الإسرائيلية: الجيش أعد خططا عملياتية جديدة لمواجهة إيران

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي أعد خططا "عملياتية" جديدة لمواجهة إيران.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مسئول إسرائيلي ومصدر قولهما أمس الخميس، إن إسرائيل في "حالة تأهب قصوى ضد طهران مع الاستعداد للتحول الفوري من الدفاع إلى الهجوم"، مضيفين: "لدينا خطط هجومية ممتازة لجميع الساحات إذا تعرضنا لهجوم".

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يؤكد بوضوح أنه "لا مجال للراحة بشأن لبنان وحزب الله يتكبد خسائر فادحة باستمرار".

وفيما يتعلق بالحوثيين، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن إسرائيل "مستعدة للتحرك مجددا إذا رصدت تهديدا متجددا من اليمن".

وحول غزة، ذكرت أنه "لا إعادة إعمار في غزة دون نزع سلاح القطاع، والجيش يعد خطط طوارئ تحسبا لانهيار أي اتفاق سياسي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، أمس ‌الخميس، إنه يتعين على ‌الولايات ‌المتحدة أن تبرم اتفاقا مع ‌إيران، ‌وإنه ⁠يعتقد أن الاتفاق ⁠قد ‌يبرَم خلال ⁠الشهر المقبل.

وأضاف ترامب، للصحفيين: "⁠علينا إبرام ⁠اتفاق مع إيران، وإلا فستكون العواقب وخيمة للغاية".

وأوضح أن "بنيامين نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه.. كما أن نتنياهو لم يطلب مني التوقف عن التحدث إلى إيران"، مشيرا إلى أنه "كان على إيران إبرام اتفاق حينما وجهنا لها الضربة الأخيرة".

من جانبه عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، في وقت سابق الخميس، عن أمله في أن تسهم جهود ترامب في تهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق ⁠مع إيران لتجنب أي تحرك عسكري.

وصرّح نتنياهو، قبل مغادرته واشنطن، أنه عبّر خلال اجتماعه مع ترامب عن "شكوك عامة"، وإنه في حالة التوصل إلى اتفاق، يجب أن يشمل العناصر بالغة الأهمية لإسرائيل.