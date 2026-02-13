ترامب: على إيران إبرام اتفاق «بسرعة كبيرة»

قال نشطاء اليوم الخميس إن حصيلة القتلى من حملة القمع ضد الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران الشهر الماضي وصلت إلى ما لا يقل عن 7003 قتلى مع استمرار المخاوف بمقتل المزيد.

وأدت الزيادة المستمرة في حصيلة قتلى المظاهرات إلى زيادة التوتر العام الذي تواجهه إيران داخليًا وخارجيًا بينما تحاول التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ،:" لم يتم التوصل إلى أي شيء حاسم سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة ما إذا كان يمكن إبرام صفقة أم لا".

وأضاف: "في المرة الماضية قررت إيران أنه من الأفضل لها عدم عقد صفقة، وتم ضربهم... لم يعد ذلك جيدًا لهم. آمل أن يكونوا هذه المرة أكثر عقلانية ومسؤولية."

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الخميس، إنه يتعين على إيران التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة "بسرعة كبيرة".

وفي معرض رده على سؤال عن الجدول الزمني لعقد صفقة مع إيران بشأن برنامجها النووي، قال ترامب: "أعتقد خلال الشهر المقبل ، أو شيء من هذا القبيل".