صحة غزة: 15 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 48 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، شهيدان انتشلت جثامينهم، و15 إصابة.

وأعلنت ارتفاع ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 591 شهيدًا، و1598 إصابة، و726 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و51 شهيدًا، و171 ألفًا و706 إصابات.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة، مع استمرار عمليات نسف مبانٍ في أنحاء متفرقة.

وأفاد مراسلو وكالة «وفا»، نقلا عن مصادر طبية، بإصابة طفلة برصاص الاحتلال العشوائي باتجاه خيام النازحين قرب محور «نتساريم» وسط القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال وسط وغرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأشارت إلى إصابة مواطن يبلغ من العمر (60 عاما) بطلق ناري في القدم، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي باتجاه خيام النازحين في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

وقبل ذلك، أفاد مصدر محلي بإصابة مواطنة برصاص قوات الاحتلال قرب الحي النمساوي جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

إلى ذلك، شنت طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم، غارات على مدن غزة وخان يونس ورفح.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شرقي خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرقي المدينة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة شرقي مدينة غزة، وسط إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي حي الزيتون.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها المكثفة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي رفح شن طيران الاحتلال غارات جوية إسرائيلية على المدينة، وسط إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شمالي المدينة.