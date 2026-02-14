الاحتلال يواصل خروقاته: مصابون بالرصاص وعمليات نسف مبانٍ واسعة بمختلف أنحاء غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة، مع استمرار عمليات نسف مبانٍ في أنحاء متفرقة.

وأفاد مراسلو وكالة «وفا»، نقلا عن مصادر طبية، بإصابة طفلة برصاص الاحتلال العشوائي باتجاه خيام النازحين قرب محور «نتساريم» وسط القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال وسط وغرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأشارت إلى إصابة مواطن يبلغ من العمر (60 عاما) بطلق ناري في القدم، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي باتجاه خيام النازحين في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

وقبل ذلك، أفاد مصدر محلي بإصابة مواطنة برصاص قوات الاحتلال قرب الحي النمساوي جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

إلى ذلك، شنت طائرات الاحتلال الحربية، صباح اليوم، غارات على مدن غزة وخان يونس ورفح.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية شرقي خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرقي المدينة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة شرقي مدينة غزة، وسط إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي حي الزيتون.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها المكثفة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي رفح شن طيران الاحتلال غارات جوية إسرائيلية على المدينة، وسط إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شمالي المدينة.