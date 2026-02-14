قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن الحملة الممنهجة التي تتعرض لها المقررة الأممية الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، هي تعبير فجّ عن حالة النفاق السياسي وازدواجية المعايير التي تحكم سلوك عواصم غربية عندما يتعلق الأمر بكيان الاحتلال الفاشي وفلسطين المحتلة.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، أن «الأمر يدلّل على نيّة مبيّتة لمعاقبة ألبانيزي على مواقفها الصلبة النابعة من الضمير والقيم الإنسانية وروح ونصوص القانون الدولي والإنساني، وإرهاب كل صوت يسعى لإنصاف شعبنا والوقوف معه».

وأضافت: «إلى متى سيبقى كيان الاحتلال الإرهابي متمتّعاً بوضع استثنائي يضعه فوق المحاسبة، وكيف تتغاضى العواصم الغربية عن الحاجة المُلِحّة لاتخاذ إجراءات عملية تحاسب قادة الاحتلال على جرائمهم البشعة ضد الإنسانية؛ فمقتضيات العدالة وحماية الأمن والسلم الدوليين تستوجب إنهاء الاحتلال الصهيوني الفاشي، وتمكين شعبنا الفلسطيني من حقه في الحرية والعودة وتقرير المصير».

وطالب وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو باستقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية تصريحات أدلت بها -في منتدى الجزيرة في الدوحة السبت- واعتبرها الوزير «شائنة ومستهجنة».

وقال بارو -أمام أعضاء البرلمان الأوروبي الأربعاء- إن فرنسا «تدين بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي، والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية -التي يمكن انتقاد سياساتها- بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتا».

وكانت ألبانيزي قد أشارت -في مداخلة عبر الفيديو السبت في منتدى الجزيرة- إلى «عدو مشترك سمح بوقوع إبادة جماعية في غزة».

وقالت: «بدلا من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذارا ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعما اقتصاديا وماليا"، وأضافت "نحن الذين لا نتحكم في رؤوس أموال ضخمة، ولا في الخوارزميات، ولا في الأسلحة، ندرك الآن أننا كبشرية لدينا عدو مشترك».

وخلال مشاركتها في مائدة مستديرة، نددت المقررة «بالإبادة الجماعية» التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وكذلك بتقاعس جزء من العالم الغربي.