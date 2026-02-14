جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر مكتبا لحركة فتح شمالي الضفة



- التفجير أدى إلى دمار هائل في المكتب بمخيم بلاطة شرق نابلس

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، السبت، مكتبا لحركة فتح في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى إلحاق دمار كبير فيه.

وأفادت مصادر محلية لـ"الأناضول"، بأن قوة إسرائيلية اقتحمت مكتبا لحركة فتح في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس وزرعت فيه موادا متفجرة قبل أن تنسحب منه وتفجره.

وذكرت المصادر أن التفجير أدى إلى اندلاع حريق في المكتب ودمار هائل فيه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أجبرت الفلسطينيين الذين يقطنون في محيط المكتب على ترك منازلهم.

ولم يصدر تعليق فوري من حركة فتح على عملية التفجير الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى وبلدات في محافظات رام الله (وسط) وجنين (شمال) وبيت لحم (جنوب)، دون أن يُبلغ عن اعتقالات، وفق مصادر محلية وشهود عيان.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر 2023 كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.

وأسفرت الاعتداءات بالضفة منذ أكتوبر 2023، عن استشهاد ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، ونحو 11 ألفا و500 مصاب، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا.