قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، إن طواقمه تواصل محاولاتها للسيطرة على حريق يتجدد في مبنى غربي مدينة غزة منذ ظهر الجمعة، وسط صعوبات حالت دون إخماده لأكثر من 20 ساعة.

وأوضح الدفاع المدني في بيان، السبت، أن طواقمه تعمل منذ ظهر الجمعة، بمساندة طواقم بلدية غزة وجهاز الشرطة، للسيطرة الكاملة على الحريق الذي يتجدد في عمارة "البرقوني" غربي مدينة غزة.

والجمعة، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إن الطواقم البلدية والشرطة نجحت في السيطرة على الحريق الذي اندلع في مخزن يتبع لمؤسسة إغاثية (لم تسمّها)، ويقع في الطابق الأول من مبنى سكني، قبل أن يتجدد بسبب ضعف الإمكانيات.

وأكد الدفاع المدني وجود صعوبات ومعيقات حالت دون سيطرة طواقمه الكاملة على الحريق منذ أكثر من 20 ساعة متواصلة.

ومن أبرز تلك المعيقات، وفق البيان، "تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمعظم مركبات الإطفاء، وصهاريج التزود بالمياه، وأجهزة التنفس ووسائل الحماية، ومعدات الإنقاذ والتدخل السريع".

وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت اندلاع حرائق متعددة وكبيرة في مناطق مختلفة من القطاع، كشفت "مدى ضعف مقدرات الحماية المدنية".

وجدد الدفاع المدني التأكيد على "الأهمية القصوى للعمل الجاد لدعم الجهاز بكل الاجتياحات اللازمة لتمكينه من القيام بواجبه الإنساني".

وكان مراسل الأناضول قد نقل عن شهود عيان قولهم، الجمعة، إن المخزن كان يضم طرود مساعدات وخيام إيواء وكميات من السولار، ما ساعد في انتشار النيران.

ولأكثر من مرة، حذر الدفاع المدني من مخاطر النقص الحاد في المعدات والآليات والوقود الذي يعاني منه، وانعكاس ذلك على خدماته المقدمة في القطاع.

وخلال عامي الإبادة، تعرضت مقرات الدفاع المدني ومركباته وعناصره لاستهداف إسرائيلي متعمد، ما ألحق أضرارا كبيرة بالبنى التحتية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من طواقمه.

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.