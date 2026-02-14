ترامب: تغيير نظام الحكم في إيران سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن تغيير نظام الحكم في إيران "سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث"، وذلك في وقت تدرس فيه الإدارة الأمريكية إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد طهران.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات بعد وقت قصير من زيارته للقوات في قاعدة فورت براج بولاية نورث كارولينا، وبعد أن أكد في وقت سابق اليوم أنه بصدد إرسال مجموعة حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط لإمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.

وأوضح ترامب في حديث مع الصحفيين عندما سئل عن الضغط لإسقاط نظام الحكم الديني الإسلامي في إيران: "يبدو أن هذا سيكون أفضل شيء يمكن أن يحدث، فطوال 47 عاما وهم يتحدثون ويتحدثون ويتحدثون."