إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي غزة

- الاحتلال يشن غارات على أنحاء متفرقة من القطاع بالتزامن مع تنفيذ عملية نسف شرقي خان يونس

أٌصيب فلسطينيان، السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما شن جيش الاحتلال غارات جوية على أنحاء متفرقة من القطاع.

ويأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي.

وأفاد مصدر طبي لـ"الأناضول" بإصابة طفلة ورجل مُسن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس.

وقال شهود عيان لـ"الأناضول" إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت نيرانها العشوائية بكثافة شرقي خان يونس، قبل أن تنفذ عملية نسف واسعة لعدة مبانٍ سكنية في المنطقة.

وأشار الشهود إلى أن جيش الاحتلال أطلق نيرانه العشوائية أيضا في المناطق الشرقية من مخيم البريج (وسط)، وحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وفي سياق متصل، ذكر الشهود أن مقاتلات إسرائيلية شنت عدة غارات جوية على مدينة رفح جنوب القطاع، وشرقي مدينة غزة.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الخروقات لاتفاق وقف النار ما أسفر حتى الأربعاء، عن استشهاد نحو 591 شخصا، وإصابة 1578 آخرين.

وأنهى الاتفاق، حرب إبادة بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.