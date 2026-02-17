الفنان كامل الباشا: مسلسل «صحاب الأرض» يوثق إصرار أهالي غزة على الحياة والبقاء في أرضهم

قال الفنان كامل الباشا إن مسلسل صحاب الأرض والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2026، يهدف لتوثيق الفترة الحالية من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإبراز الزاوية الإنسانية لمعاناة أهالي غزة، مضيفًا: "مش عاوزين ندخل الناس في اكتئاب".

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، إلى الهدف من هذا العمل هو نقل إصرار أهالي غزة على البقاء في أرضهم، في ظل حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع، وطموحهم لإعادة إعمارها مرة أخرى.

وأكد أن جميع مشاهد العمل واقعية وتعكس الواقع الذي يعيشه أهالي القطاع، قائلًا: "كل التفاصيل الموجودة في المسلسل هي تفاصيل الواقع اللي الناس عاشته وما زالت بتعيشه في غزة".

وأشاد باتخاذ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خطوة نحو الحديث عن القضية الفلسطينية، وما يحدث في فلسطين، مضيفًا: "بيتهيأ لي كل المحطات العربية لازم تروح للاتجاه ده".

وتابع: "بالتأكيد القضية الفلسطينية هي قضية كل حر في العالم وهي في قلوبنا كلنا".

ويدور المسلسل حول طبيبة مصرية تلتحق بقوافل الإغاثة المتجهة نحو قطاع غزة، لتتقاطع أقدارها مع "رجل فلسطيني" في مواقف إنسانية معقدة، ووسط أنقاض الدمار والعدوان.

ويتناول العمل معاناة أهالي غزة مع الاحتلال الإسرائيلي، ودور الطبيبة المصرية في علاج الحالات الحرجة داخل العمل الدرامي الذي يعد توثيق للحقبة التي شهدت أعمال عنف وقتل في حق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ويشارك في بطولة مسلسل صحاب الأرض نخبة من أبرز النجوم العرب والعالميين، أبرزهم منة شلبي، إياد نصار، والممثل الفلسطيني كامل الباشا، الأردنية سارة يوسف، الأردني يزن عيد، والممثل الفلسطيني العالمي أدم بكري، وتارا عبود وباقة واسعة من الفنانين من مصر والأردن وفلسطين.