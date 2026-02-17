يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا على أغلب الانحاء حار على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلآ .. و انخفاض فى درجات الحرارة على شمال الصعيد بقيم تتراوح من(5 الى 6 درجة).

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث (%20 تقريبا)على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، وتنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر وقد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000متر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية - شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الإدارية 24 12

6 أكتوبر 25 12

بنهــــا 23 13

دمنهور 23 13

وادي النطرون 24 12

كفر الشيخ 23 13

بلطيم 23 12

المنصورة 24 12

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 23 12

طنطا 23 12

دمياط 22 15

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 24 13

السويس 23 13

العريش 24 11

رفح 22 13

رأس سدر 21 12

نخل 20 11

كاترين 20 04

الطور 22 13

طابا 22 12

شرم الشيخ 28 18

الغردقة 27 14

الإسكندرية 23 13

العلمين 23 13

مطروح 22 12

السلوم 20 12

سيوة 22 11

رأس غارب 22 13

سفاجا 27 16

مرسى علم 28 17

شلاتين 28 18

حلايب 27 22

أبو رماد 29 18

مرسى حميرة 28 18

أبــــــرق 31 17

جبل علبة 31 17

رأس حدربة 26 18

الفيوم 24 13

بني سويف 24 12

المنيا 25 08

أسيوط 25 09

سوهاج 26 10

قنا 29 14

الأقصر 28 12

أسوان 33 16

الوادى الجديد 29 08

أبوسمبل 31 16