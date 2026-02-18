سموتريتش: سأشجع هجرة الفلسطينيين من الضفة وغزة

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه سيعمل خلال ولايته المقبلة على "تشجيع هجرة الفلسطينيين" من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال سموتريتش، خلال فعالية لحزبه اليميني المتطرف "الصهيونية الدينية": "يجب القضاء على فكرة الدولة العربية الإرهابية (في إشارة إلى الدعوات الدولية لإقامة دولة فلسطينية)، وإلغاء اتفاقيات أوسلو المشؤومة، رسميا وعمليا، والانطلاق نحو السيادة، مع تشجيع الهجرة من غزة ومن يهودا والسامرة (المصطلح التوراتي للضفة الغربية المحتلة)"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وتابع: "لا يوجد حل آخر طويل الأمد".

وخلال الفعالية، عرض وزير المالية الإسرائيلي ما وصفه بأهداف الحكومة المقبلة، بما في ذلك إلغاء اتفاقيات أوسلو التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة تعد بمثابة ضم فعلي.

وروّج قادة اليمين المتطرف، بمن فيهم سموتريتش، مرارا لهذه الفكرة، التي توصف على نطاق واسع بأنها "تطهير عرقي".

وارتفعت وتيرة هذا الترويج في أعقاب حرب غزة، إلا أن التركيز على دعوات التهجير انصب في الغالب على القطاع.

ويمثل تصريح سموتريتش حالة نادرة نسبيا لسياسي إسرائيلي بارز يعرب عن رغبته في توسيع نطاق هذا الهدف المثير للجدل، ليشمل الضفة الغربية المحتلة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في إسرائيل بحلول أكتوبر المقبل، وحظي حزب سموتريتش باستمرار بتأييد في استطلاعات الرأي.