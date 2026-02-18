ترامب يكشف عن دفعة أولى من المشاريع اليابانية بقيمة 36 مليار دولار بموجب الاتفاق التجاري الثنائي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، أن اليابان ستمول إنتاج الماس الصناعي ومشروعين للطاقة بقيمة تقدر بنحو 36 مليار دولار، وذلك ضمن الدفعة الأولى للاستثمارات، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في العام الماضي بعد أشهر من المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية.

وأفادت وكالة أنباء "كيوديو" اليابانية، اليوم الأربعاء، بأن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، أكدت بعد ساعات، إعلان ترامب بشأن اختيار المشاريع الثلاثة، كجزء من حزمة بقيمة 550 مليار دولار التزمت بها اليابان مقابل خفض إدارته للرسوم الجمركية المفروضة على السيارات اليابانية وغيرها من السلع.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال"، إن "هذه المشاريع كبيرة جدا، ولا يمكن تنفيذها بدون كلمة واحدة مهمة جدا، وهي الرسوم الجمركية... أمريكا تبني من جديد. أمريكا تنتج من جديد. وأمريكا تنتصر من جديد".

ووصف الرئيس ذلك بأنه لحظة "تاريخية" للبلدين.