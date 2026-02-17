تحدث الفنان محمد القس عن بعض كواليس مسلسل حد أقصى المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2026، مخرجته مايا أشرف زكي، مازحًا: "أنا من هذا المنبر أرفع شكوى ضد الأستاذة مايا أشرف زكي لأنها مغلبانا في اللوكيشن".

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، إن المخرجة مايا أشرف زكي مخرجة متمرسة، ولديها أهدافها، مضيفًا: "دي كلمة أنا مصمم عليها هي عارفة عايزة إيه".

وأوضح أنه عند تصوير المشاهد لا تعتمد المخرجة، على تعدد اللقطات للمشهد الواحد، وإنما توجّه الكاميرا نحو اللقطة المطلوبة، قائلًا: "هتاخد اللقطة دي مش هتاخد غيرها، ممكن تعيد المشهد 15 مرة لغاية ما تطلع بالمستوى اللي هي عاوزاه".

وأضاف أنها واعية لجميع الممثلين وحالاتهم، مازحًا: "في مشهد قالت كت وجاية علينا، أنا وروجينا خفنا، إحنا عكينا في أي يا جماعة طيب!".

وأشار إلى أنه لا يفضل استخدام كلمة"المنافسة" عند الحديث عن الأعمال الفنية في السباق الرمضاني، قائلًا: "أنا مبحبش منافسة، كل اللي بيشتغل في رمضان بيحاول يقدم متعة".

وفي سياق متّصل، تطرق إلى الفرق بين الدراما الخليجية والمصرية، لافتًا إلى الفارق الكبير في الكواليس بينهما وفق العرف السائد.

وأوضح أن العرف السائد في الدراما المصرية يضم المساعدين، الكرفانات، مع احتمالية التصوير على على فترات متقطعة، بينما يقوم العرف السعودي على التصوير المنتظم المستمر مع استثناء يوم الجمعة باعتباره إجازة رسمية، قائلًا: "أنت ممكن في مصر ممكن تشتغل يومين وتوقف 3 وتشتغل يومين، عندنا في السعودية لا أنت هتبدأ 45 يوم تكون مقفل الشغل".

وتابع: "المتعة إنك تجرب هنا وهنا الاحتكاك، تحتك بالنجوم والزملاء، تتعلم من كل واحد وتشوف الناس بتعمل أيه".