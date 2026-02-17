قال المخرج أحمد خالد أمين مخرج مسلسل درش، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2026، إن العمل مختلف عن مسلسل حكيم باشا والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، مضيفًا: "الاختلاف بين الاتنين 180 درجة مفيش أي تشابه تمامًا خالص".

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، إلى أن اختيار الفنانة سهر الصايغ للمشاركة في العمل كان قرارًا جماعيًا، مضيفًا: "سهر مكسب حقيقي لأي نجم ولأي مخرج لأن هي ممثلة من العيار الثقيل والكيمياء بينها وبين مصطفى عالية جدًا".

ورد على سؤال حول وجود السجع في سيناريو العمل، ووجود جمل معينة ليكررها الجماهير لاحقًا، قائلًا: "الموجود في البرومو ممكن يكون صدّر للناس إن إحنا عندنا ده موجود، لكن هو موجود بنسبة 5% أو 2%".

وأشار إلى أن العمل يعتمد على التشويق والإثارة، لأن دور الفنان مصطفى شعبان في المسلسل يعتمد على فقدانه الذاكرة، مضيفًا: "عاوزين نعرف هو أي شخصية في الشخصيات اللي بتظهر طول الوقت".

وأوضح أن جمل السجع المكررة في البرومو تستهدف جزء كبير من القاعدة الجماهيرية للفنان، قائلًا: "بنراعي فكرة إن مش عاوز الجمهور الكبير لمصطفى يحس إن التغيير بعيد أوي أو زيادة".

وفي سياق متّصل، ردّ على التساؤل حول تكرار الفكرة الأساسية للعمل (التيمة) وهي فقدان الذاكرة، مشيرًا إلى أن كل التيمات تتكرر باستمرار

وتابع: "الفكرة إن أنت إزاي بتبدأ منين وبتنهي فين والمعالجة نفسها واخدة الموضوع منين لفين".

وتدور أحداث مسلسل "درش" في إطار شعبي، حول عامل عطارة يعود إلى حارته بعد غياب، ليكتشف أنه عاش أكثر من حياة مزدوجة.

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نضال الشافعي، وغيرهم، مع ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.