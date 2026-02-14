أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن «الحروب والصراعات لا تجلب الخير لأي دولة»، مشددًا على أن «العنف وإراقة الدماء لا يمكن أن تحقق أهدافًا أو مصالح مستدامة».

وأوضح بزشكيان أن «إيران ودول المنطقة قادرة على معالجة مشكلاتها عبر الحوار والوسائل السلمية، دون الحاجة إلى وصاية أو تدخل من أي طرف خارجي»، مؤكدًا أن «دول المنطقة حريصة على صون سيادتها وتعزيز الأمن والاستقرار».

وأشار إلى أن «عددا من قادة الدول يعملون على الدفع نحو حلول سلمية، من بينهم رئيس مصر، وسلطان سلطنة عُمان، ورئيس تركيا، ورئيس وزراء العراق، ورئيس أذربيجان»، قائلًا إنهم «يسعون إلى تسوية الخلافات بطرق سلمية».

واختتم الرئيس الإيراني، تصريحاته بالتشديد على أنه «لا توجد دولة تستفيد من الحروب أو النزاعات، وأن الحوار يبقى السبيل الأنجع لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

وتعقد الولايات المتحدة وإيران جولة ثانية من المحادثات في جنيف، الثلاثاء المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يمنع نشوب حرب.

وأفادت 3 مصادر مطلعة لموقع «أكسيوس» الإخباري نقلا عن مسئول أمريكي، بأن الوفد الأمريكي المشارك في المحادثات سيضم مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما يترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي.

كما يتوقع حضور وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، الذي يتوسط بين الطرفين.

وفي حين صرح ترامب، بأنه يفضل الحل الدبلوماسي ويرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، فقد أمر أيضا بتعزيز عسكري ضخم في الشرق الأوسط، بما في ذلك إرسال مجموعة حاملات طائرات ضاربة ثانية.

وقال ترامب لموقع «أكسيوس»، الثلاثاء: «إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة للغاية كما فعلنا في المرة السابقة»، في إشارة على ما يبدو إلى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران في يونيو من العام الماضي.

وصرح مسئول أمريكي بأن ويتكوف تحدث في وقت سابق من هذا الأسبوع مع البوسعيدي، وقدم له رسائل عدة بشأن المحادثات لتسليمها إلى الإيرانيين.

وأعد وزير العماني وثيقة، وفق «أكسيوس»، بناء على مكالمته مع ويتكوف، وقدمها إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي زار مسقط الثلاثاء.

وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، أكد لاريجاني استلامه الوثيقة التي تتضمن الرسائل الأمريكية.

وكان ترامب صرح للصحفيين، الجمعة، أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي إنه «رغم رغبة الإيرانيين في إجراء محادثات، فإنهم لم يبدوا بعد استعدادهم لاتخاذ أي إجراء بشأن برنامجهم النووي».

وعندما سئل ترامب عما إذا كان يؤيد تغيير النظام في إيران، قال: «يبدو أن هذا هو أفضل ما يمكن أن يحدث».