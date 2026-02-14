باكستان: ارتفاع حادث تصادم بين عدة مركبات على طريق سريع إلى 14 قتيلا

ارتفعت حصيلة القتلى في حادث تصادم بين عدة مركبات على طريق سريع إلى 14 قتيلا، حيث توفي المزيد من الضحايا متأثرين بجروحهم، بينما لا يزال خمسة آخرون يتلقون العلاج.

وذكر مسئولو إنقاذ إنه من بين القتلى نساء وأطفال وأن العديد من الركاب سقطوا من جسر جراء التصادم، حسب شبكة جيو نيوز التلفزيونية الباكستانية اليوم السبت.

وقالت الشرطة إن ناقلة نفط وحافلة والعديد من المركبات الأخرى اصطدمت بالقرب من منطقة كاثور بإقليم السند جنوب شرق باكستان أمس الجمعة.

وأضافت الشرطة أن الحافلة كانت تسير على الجانب الخطأ من الطريق في ذلك الوقت.

وذكرت مصادر إنقاذ أنه تم نقل 11 جثة في بادئ الأمر إلى المشرحة، ثم ارتفع عدد الضحايا بعد وفاة ثلاثة من المصابين أثناء تلقيهم العلاج.

ووفقا لأقارب الضحايا، ينتمي 12 منهم إلى نفس الأسرة وكانوا قد جاءوا من مدينة كوتري بإقليم السند لحضور حفل زفاف في شاه لطيف تاوان في مدينة كراتشي.

ووقع الحادث في طريق عودتهم من حفل زفاف.

يذكر أن حوادث الطرق شائعة في باكستان، نتيجة لنقص البنية التحتية، وسوء صيانة السيارات والقيادة المتهورة.