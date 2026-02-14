قطر والأردن تؤكدان أهمية خفض التصعيد في المنطقة عبر الحوار

أكدت قطر والأردن، أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية؛ لتوطيد الأمن الإقليمي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، من أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الهاشمية الأردنية، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم السبت .

وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.