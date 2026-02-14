أمير قطر يصل إلى الإمارات في زيارة أخوية

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، في زيارة "أخوية".

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات في مقدمة مستقبلي الشيخ تميم لدى وصوله مطار البطين في أبوظبي.

ويرافق أمير دولة قطر خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي للأمير، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وعبد الله بن محمد الخليفي، رئيس الديوان الأميري، وعدد من كبار المسئولين.



