علي شعث: تمكين لجنة إدارة غزة شرط أساسي للاضطلاع بمهامها كاملة

قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، السبت، إن اللجنة لا تستطيع تحمل مسئولياتها على نحو فعال ما لم تحصل على الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة اللازمة وتمكينها تمكيناً حقيقياً يتيح لها العمل بكفاءة واستقلالية.

وأضاف شعث في منشور على منصة "إكس"، أن التمكين الحقيقي للجنة سيفتح الباب أمام الحصول على دعم دولي جاد لجهود الإعمار ويهيئ لانسحاب إسرائيلي كامل، ويسهم في استعادة الحياة اليومية بصورة طبيعية في قطاع غزة.

وأكد أن أولوية اللجنة تتمثل في ضمان تدفّق المساعدات من دون قيود أو عراقيل، والانطلاق الفعلي في عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أهمية مواءمة خطط اللجنة مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذات النقاط العشرين، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأشار إلى أن البيانات الصادرة من القطاع بشأن الجاهزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة "تمثل خطوة تصب في مصلحة سكان القطاع"، واصفاً إعلان الاستعداد لانتقال منظم بوصفه محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامنا وفرصة حقيقية لوقف التدهور الإنساني.

ودعا شعث الوسطاء وجميع الأطراف المعنية إلى تسريع معالجة القضايا العالقة دون إبطاء، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لا يحتمل مزيداً من التأخير وهناك حاجة لتحرك فوري يضمن انتقالاً منظما وموثوقاً.

وتابع: "نؤكد في اللجنة التزامنا بأداء هذه المهمة بروح المسئولية والانضباط المهني، وبأعلى درجات الشفافية والمساءلة في جميع أعمالها، مجددين تعهدنا بصون كرامة أهلنا في غزة وتمكين جميع الطاقات الوطنية المخلصة من الإسهام في البناء".

من جهته، أكد القيادي في حركة حماس باسم نعيم استعداد الحركة لتسليم اللجنة جميع المؤسسات والهيئات الحكومية في القطاع، مشدداً على حرص "حماس"، على إنجاح عمل اللجنة.