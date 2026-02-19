حماد يدعو نفسه والدبيبة إلى تغليب المصلحة العامة ومغادرة المشهد السياسي في ليبيا

دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا أسامة حماد كلاً من نفسه ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة في طرابلس إلى تغليب المصلحة العامة ومغادرة المشهد السياسي، بدلاً من تبادل الاتهامات حول أسباب الأوضاع الراهنة، لإتاحة الفرصة أمام توحيد مؤسسات الدولة وتنفيذ مسار الإصلاح.

قال " حماد " في كلمة متلفزة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إنه يوجه نصيحة أخوية إلى الدبيبة، مفادها أنه إذا كان وجود الطرفين يمثل عائقاً أمام الاستقرار، فلماذا لا ينسحبان معاً لإفساح المجال للآخرين لتوحد المؤسسات ، داعياً إياه إلى الجلوس على طاولة واحدة لوضع حل للأزمة المالية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال).

وتابع أن مدينة سرت شهدت انطلاقة جديدة لعجلة الإعمار بعد القضاء على الإرهاب، بفضل تضحيات قوات البنيان المرصوص و الجيش الوطني، مؤكداً أن مظاهر التغيير أصبحت واضحة للعيان.

وأضاف أن مدينة درنة، التي واجه أهلها فاجعة كبيرة وأدت إلى اختفاء كثير من ملامحها، تعود اليوم في أفضل حال بفضل جهود صندوق الإعمار والحكومة الليبية.

يشار إلى أن ليبيا تديرها حكومتان واحدة مقرها في بنغازي شرقي البلاد وأخرى في طرابلس .